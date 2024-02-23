Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 30 bine dayandı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 29 bin 514'e ulaşırken, yaralılar ise 69 bin 616'ya yükseldi.

AA

Gazze halkı, İsrail ordusunun acımasız saldırılarına direniyor.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılar her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

İsrail ordusu, genç yaşlı demeden Gazze halkına saldırılarına devam ederken, tüm uluslararası uyarılara rağmen insanlık ve savaş suçu işliyor.

İsrail ordusu savaş suçu işlemeyi sürdürüyor

Hedef gözetmeksizin hastane, okul, cami gibi sığınakları bombalayarak yerle bir eden İsrail saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 140 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlere yönelik açıklamada bulundu.

Can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

Bakanlığın yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 104 Filistinliyi öldürdüğü, toplam can kaybının 29 bin 514'e yükseldiği aktarıldı.

Yaralananların sayısı 69 bin 616'ya ulaştı

Son saldırılarda 160 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 616'ya çıktığı aktarıldı.

Hala enkaz altında kalan siviller var

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)