Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 30 bini aştı İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze'de savaşın 147'nci gününde can kaybında bilanço 30 binin üzerine çıktı.

AA

Dünya yaklaşık 5 aydır Gazze Şeridi'ndeki savaşa şahit oluyor.

İsrail ordusu, aylardır abluka altındaki bölgeyi bombardımana tutuyor.

İsrail sistematik olarak saldırıyor

Sivilleri hedef alan İsrail, bu zamana kadar ateşkes çağrılarına da aldırış etmeden çoğunluğu kadın ve çocuk olan halka sistematik olarak saldırılarını sürdürüyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla bölgede can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.

Can kaybı 30 binin üzerinde

Bugün ise savaşta 147'nci gün...

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı.

12 bin 660 çocuk öldürüldü...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu.

Kudra, İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.

Cenazelerine ulaşılamayanlar var

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)