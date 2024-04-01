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Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 32 bin 845'e yükseldi

Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 32 bin 845'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845'e yükselirken, yaralananları sayısı 75 bin 392'ye ulaştı.