Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 35 bin 303'e ulaştı Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 224 gündür süren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 303'e, yaralı sayısının ise 79 bin 261'e yükseldiği belirtildi.

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İHA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 224 gündür devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarında savaş ve insanlık suçu işlerken, uluslararası uyarıları hiçe sayıyor.

Gazze'de açlık savaşı devam ediyor

İnsan yardımların yağmalandığı ve engellendiği Gazze'de insanlar sadece saldırılarda değil, açlık nedeniyle de hayatını kaybediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, aylardır süren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 35 bin 303'e yükseldi

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 303'e, yaralı sayısının ise 79 bin 261'e yükseldiği belirtildi.

Gazze'de göç devam ediyor

İsrail'in geniş çaplı kara saldırısı öncesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan mahallelere 6 Mayıs'ta tahliye emri vermesinin ardından binlerce kişinin bölgeden göçü de sürüyor.

"630 binden fazla kişi Refah'tan ayrıldı"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "Gazze halkı zorla yerinden edilmeye devam ediyor. Refah'a yönelik askeri saldırının başladığı 6 Mayıs'tan bu yana 630 binden fazla kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu, şu anda zor şartlardaki son derecede kalabalık olan Deyr El Balah kentine sığındı." ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)