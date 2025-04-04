Gazze'de açlık krizi

Haber Merkezi

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Gazze'yi açıkhava hapishanesine çeviren İsrail, yardımların gelmesine de engel oluyor.

Hamas'tan yapılan açıklamada un stoklarının tamamen tükendiği ve fırınların tamamen kapandığı duyuruldu.

Hamas'ın açıklamasında Gazze'nin modern tarihin en kötü insani felaketlerinden biri olarak açlık sürecine fiilen girdiği belirtildi.

"YİYECEK GİRİŞİ TAMAMEN DURDU"

"Uluslararası toplum ve kurumlarını insani ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmedikleri için suçluyoruz" denildi.

Hamas, Arap ve İslam dünyasına ise Gazze'yi açlıktan ve yok oluştan kurtarmak için acilen harakete geçmeye çağırdı.

Gazze'ye bombardımanlara devam eden İsrail'in sınır kapılarını kapatarak kapatmasıyla yaklaşık bir aydır Gazze'ye yiyecek girişi tamamen durmuştu.

GÜN BOYU DÜZENLENEN SALDIRILARDA 112 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, gün boyu düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin Al-Tuffah Mahallesi'nde sığındığı Dar al-Arqam Okulu'nun yanı sıra bir cami ve çok sayıda sivil yerleşim yerini hedef aldı.

İsrail'in gün boyu düzenlediği saldırılarda, 31'i Dar al-Arqam Okulu'nda olmak üzere en az 112 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İSRAİL GAZZE'DE İŞGALİNİ GENİŞLETİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak tekrar başlattıkları saldırıları genişlettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği 50 binden fazla can alan saldırılarında hastaneler, barınma merkezleri ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları da vuruldu.

Saldırılar nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, 7 Ekim'den beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.