Gazze'de açlık savaşı: 20 kişi yetersiz beslenme nedeniyle öldü İsrail ordusu tarafından açlıkla sınanan Gazze'de 20 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybederken, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada "Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan öldüğüne inanıyoruz" denildi.

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İHA

Gazze'de can pazarı devam ediyor.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de 153 gündür devam eden saldırılarda insanlık dramı yaşanıyor.

İnsani yardımların ulaşımının engellediği bölgede insanlar artık açlıktan ölmeye başladı.

Hayata tutunmaya çalışıyorlar

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da yaşayan Filistinliler, yiyecek, içecek, barınma gibi sıkıntılarla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açlıktan ölen insanlara yönelik açıklama yapıldı.

Açlık ve susuzluk nedeniyle ölüyorlar

Yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altına aldığı ve yardım girişine büyük ölçüde izin vermediği Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

15 ve 72 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti

Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'nde 15 yaşında bir çocuğun, Beyt Lahya şehrindeki Kamal Adwan Hastanesi'nde ise 72 yaşında bir kişinin yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

20 kişi açlıktan öldü

Son olarak Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği kaydedildi.

"Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğüne inanıyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle açıklanan ölü sayısı yalnızca hastanelerdeki ölüm sayısını yansıtıyor. Onlarca kişinin hastanelere ulaşamadan açlıktan sessizce öldüğüne inanıyoruz."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)