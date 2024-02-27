Gazze'de açlık savaşı: İnsani yardımları almak için sabaha kadar beklediler Uzun süredir insani yardımın engellendiği Gazze'de, bölgede yardım ulaşacağı söylentilerinin üzerine halk, gıda yardımı alma umuduyla Cibaliye mülteci kampına giderek sabaha kadar bekledi.

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AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Gazze halkı, bir yandan İsrail ordusunun hain saldırılarıyla mücadele ederken bir yandan da açlıkla savaşıyor.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler için gelen insani yardımları engellemeye çalışması ise durumu daha vahim hale getiriyor.

İnsani felaket yaşanıyor

İnsani yardımların girişinin engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Son olarak Gazze’nin kuzeyine yardım ulaşmasının uzun süre engellenmesinin ardından, bir anda "bölgeye yardım malzemesi ulaşacağı” söylentileri halka umut oldu.

İnsani yardım için sabaha kadar beklediler

Bu söylenti üzerine yüzlerce Filistinli, gıda yardımı almak umuduyla Cibaliye mülteci kampına toplandı.

Gazze halkı büyük tehlike altında, gece karanlığında, ateş yakarak sabaha kadar sokaklarda bekledi.

İnsani yardımın artırılmasına yönelik çağrı yapıldı

Başta Birleşmiş Milletler'e ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

"Yardımların artması gerekiyordu"

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." açıklamasını yapmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)