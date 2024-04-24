Gazze açlıkla savaşıyor: Çocuklar bir kap yemek için sıraya girdi İsrail ordusunun kısıtlamaları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir kap yemek için saatlerce sıra beklerken, 7 Ekim'den bu yana 27 kişinin açlıktan öldüğü öğrenildi.

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AA

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kan durmuyor...

İsrail ordusunun saldırıları ve kısıtlamaları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler açlıkla savaşıyor.

Gazze’nin kuzeyindeki yaşayan Filistinliler yıkıcı bir açlıkla mücadele ederken Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu, çatışmalardan etkilenen sivillere günlük sıcak yemek dağıtıyor.

Bir kap yemek için saatlerce sırada bekliyorlar

İnsani durumun her geçen gün kötüleştiği Gazze'de zorla aç bırakılan yüzlerce çocuk, ellerinde tencerelerle yemek alabilmek için sıraya giriyor.

Küçücük bedenleriyle açlıkla mücadele eden Filistinli çocuklar, biraz yemek alabilmek için kendilerinden büyük yemek kazanının etrafında birbiriyle yarışıyor.

Gazze kıtlığa sürükleniyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kuruluşlar insani yardım çağrısında bulunuyor

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıkların görüldüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

2,3 milyon kişi kıtlıkla savaşıyor

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

27 Filistinli açlıktan öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)