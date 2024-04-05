Gazze'de açlıktan ölen çocukların sayısı 31'e yükseldi İsrail ordusunun insani yardımları engellediği Gazze Şeridi'nde insanlar açlıkla savaşırken, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 31'e yükseldiği açıklandı.

İHA

Gazze halkı 182 gündür ölümle pençeleşiyor...

Havadan, karadan ve denizden olmak üzere saldırılar devam ederken, Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.

Bir yandan İsrail'in saldırılarıyla mücadele eden halk bir yandan da açlık ve susuzlukla savaşıyor.

İsrail’in ablukası altına alarak yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde, yetersiz beslenme nedeniyle can kayıpları artıyor.

Yetersiz beslenme nedeniyle 31 çocuk hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuk sayısının 31’e yükseldiği belirtildi.

Yardım kuruluşlarının yüzde 30'u engellendi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre İsrail, 1 Mart'tan bu yana yardım misyonlarının yüzde 30'unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine erişimini engelledi.

Evlerin yüzde 62'si hasar gördü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze Şeridi’ndeki yıkıma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre saldırılar nedeniyle bölgedeki evlerin yaklaşık yüzde 62'si hasar gördü veya yıkıldı.

Nüfusun yüzde 75'i yerinden oldu

Yerinden edilmiş ailelerin sığındığı Birleşmiş Milletler'e ait binalar da dahil olmak üzere kritik yapıların hedef alındığı kaydedilen açıklamada, büyük bir kısmı birden fazla olmak üzere nüfusun yüzde 75'inden fazlasının yerinden edildiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)