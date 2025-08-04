Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı artıyor

Gazze'de soykırım var!

İsrail ordusunun aylardır tepelerine bomba yağdırdığı Gazzeliler şimdi bir yandan da açlıkla savaşıyor.

İsrail’in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Gıda yetersizliği nedeniyle ölümler art arda geliyor.

SÜT YOK, SU İLE BESLİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte evinden göç etmek zorunda kalan 5 aylık Filistinli bebek Abdülkerim Sobh, bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

Annesi, süt ve temel gıdalara ulaşamadığı için bebeğini yalnızca suyla beslemek zorunda kalıyor. Şiddetli yetersiz beslenme yaşayan Sobh, hayati tehlikeyle karşı karşıya.

70 KİLODAN 40 KİLOYA DÜŞTÜ

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Abasan bölgesinden zorla göç ettirilen 58 yaşındaki eski müezzin Selim İbrahim Asfur da İsrail ablukası nedeniyle ciddi derecede yetersiz beslenme yaşıyor.

Herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan Asfur’un kilosu, yeterli gıdaya erişemediği için 70’ten 40 kilograma düştü. Altı kişilik ailesiyle birlikte Han Yunus’un Mevasi bölgesindeki bir çadırda yaşayan Asfur’un sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor.

5 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi’nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının da aktarıldığı açıklamada, "Böylece 93'ü çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 180'e ulaştı" ifadeleri kullanıldı.