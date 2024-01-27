Gazze'de ağır bilanço: Can kaybı 26 bin 257'ye yükseldi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 257 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı.

AA

İsrail 113 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını her geçen gün şiddetini artırarak sürdürüyor.

Savaşta İsrail'in hedef gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarında can kaybı artışa devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı devam eden savaşa yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Can kaybı 26 bin 257

Yapılan açıklamada uluslararası tüm uyarılara rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bin 500'ünün kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli'nin ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Saldırılarda yaralananların sayısı ise 64 bin 487'e yükseldi.

6 bin 305 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in son 24 saatte aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, savaşın başladığı tarihten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 6 bin 305'e ulaştığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)