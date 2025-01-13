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REUTERS

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze, açık hava hapishanesine dönmüş durumda...

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, bugüne kadar 46 bin masumu öldürdü, binlerce kişiyi gözaltına aldı.

Ateşkes çağrılarına da kulaklarını uzun süre tıkayan İsrail, bu kez Hamas ile ateşkes yapmak için bazı görüşmeleri kabul etti.

Bu görüşmelerden Reuters haber ajansının geçtiği son bilgiye göre, olumlu bir havada çıktı.

ATEŞKES İÇİN UZLAŞMAYA VARILDI

Reuters haber ajansı, İsrail ile Filistin arasında Gazze için ateşkes uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

GÖRÜŞME DOHA'DA YAPILDI, TRUMP KOLTUĞA GEÇMEDEN ATEŞKES İÇİN ADIM ATTI

Habere göre; Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve Katar Başbakanı arasındaki görüşmelerden sonra Doha'da uzlaşmaya varıldı.

Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için nihai taslak onay için İsrail ve Gazze'ye gönderildi. Witkoff İsrail'i, Katar Başbakanı ise Hamas'ı ateşkese ikna etti.

WİTKOFF, "TRUMP ATEŞKES İSTİYOR" DEMİŞTİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu değerlendirmişti.

"Gerçekten büyük bir ilerleme kaydettik ve 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Trump adına açıklayacak güzel şeylerimiz olacağı konusunda ümitliyim" diyen Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde çok iyi iş çıkardıklarını belirtmişti.

Müzakerelere katılmak üzere Doha'ya döneceğini söyleyen Witkoff, "Umarım her şey yolunda gider ve bazı hayatları kurtarırız. Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.