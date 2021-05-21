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    Gazze'de ateşkes kararı sevinçle karşılandı

    Gazze'de ateşkes kararı sevinçle karşılandı

    Gazze Şeridi'nde alınan ateşkes kararı sonrası sokaklara dökülen Filistinliler sevinç gösterilerinde bulunarak direniş haleketine destek sloganları attı.
    • AA
    • 21.05.2021 - 07:05
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 07:25
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    İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

    Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi.

    DİRENİŞE DESTEK SLOGANLARI

    Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

    Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

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    232 KİŞİ SALDIRILARDA CAN VERDİ

    İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

    Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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