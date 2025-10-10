Gazze’de ateşkes sonrası ilk cuma namazı

Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası ilk cuma namazı, Nuseyrat Kampı’ndaki kısmen yıkılan Faruk Camii’nde kılındı.

Yüzlerce Filistinli saf tutarken, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

ATEŞKES SÜRECİ

Mısır’da süren müzakerelerin üçüncü gününün sonunda Hamas ile İsrail, ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma, İsrail kabinesi tarafından da onaylandı.

İki yıldır devam eden ve 67 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Gazze’de sessizlik hâkim olmaya başladı.

İSRAİL ORDUSU ÇEKİLİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail ordusu, kademeli olarak çekilmeye başladı.

Çekilmenin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından rehinelerin serbest bırakılması için 72 saatlik süreç başladı.

Boşaltılan bölgelere, Gazze İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri konuşlandırılarak düzenin yeniden sağlanması hedefleniyor.

FİLİSTİNLİLER EVLERİNE DÖNÜYOR

Ateşkesin ardından binlerce Gazzeli, aylar sonra evlerine dönmeye başladı.

Tel el-Hava Mahallesi’ne dönen vatandaşlar, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım ve enkaz manzarasıyla karşılaştı.

İsrail medyasına göre, yurt dışında yaşayan Filistinliler de Mısır’la oluşturulacak mekanizma aracılığıyla Gazze’ye dönebilecek.

NETANYAHU TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında ateşkesin kalıcı olmayabileceğini söyledi.

Netanyahu, “Hamas silahsızlandırılmazsa Gazze’ye yeniden saldırırız. Bu kolay yoldan başarılabilirse harika, değilse zor yoldan başarılacaktır.” ifadelerini kullandı.