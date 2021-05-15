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- Gazze’de balıkları enkazdan kurtaran çocukların sevinci
Gazze’de balıkları enkazdan kurtaran çocukların sevinci
İsrail savaş uçakları tarafından Gazze’de evleri bombalanan iki çocuk enkazdan akvaryum içindeki balığı kurtardı. Yaşadıkları sevinç ise kameraya yansıdı.
- DHA
- 15.05.2021 - 16:25
- Güncelleme : 15.05.2021 - 16:30
İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin yaşadığı çok katlı binaları hedef almayı sürdürüyor.
Gazze'de İsrail savaş uçakları tarafından evleri hedef alınan iki Filistinli çocuk, enkaz altından akvaryumdaki balıkları kurtardı.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Filistinli çocukların yaşadığı sevinç ise kameraya yansıdı.
"Onu biz kurtardık. Şimdide kuşları kurtarmak için geri döneceğiz" diyen çocuklar, "Onların yaşıyor olmasına çok sevindik" dedi.
Gazze’de balıkları enkazdan kurtaran çocukların sevinci VİDEO