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Gazze’de balıkları enkazdan kurtaran çocukların sevinci

Gazze’de balıkları enkazdan kurtaran çocukların sevinci

İsrail savaş uçakları tarafından Gazze’de evleri bombalanan iki çocuk enkazdan akvaryum içindeki balığı kurtardı. Yaşadıkları sevinç ise kameraya yansıdı.