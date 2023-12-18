Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 19 bin 453 oldu

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Gazze'de savaş devam ediyor.
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor. Her geçen gün artan can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.
Gece-gündüz demeden bölgeye bomba yağdıran İsrail, sivilleri hedef alıyor.
Can kaybı 19 bin 453 oldu
Bebekler, çocuklar ve kadınlar saldırılarda ilk hedef oluyor.
Savunmasız halkı katleden İsrail'in son saldırılarıyla üç günde ölenlerin sayısı 653 artarak 19 bin 453'e yükseldi.
Yaralı sayısı ise 52 bin 286'ya ulaştı.
Sağlam yapı sayısı azaldı
Bölgedeki yapıların yüzde 60'ı yerle bir oldu. Gazze'den geriye koca bir enkaz ve gözü yaşlı aileler kaldı.
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