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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 19 bin 453 oldu

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 19 bin 453 oldu İsrail'in saldırılarında hayatını kaydeden Filistinlilerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi. Saldırılarda 52 bin 286 kişi de yaralandı.