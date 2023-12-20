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İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri sürdürdüğü katliam ve işgaller artarak devam ediyor.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.

Katledilenlerin 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.

7 bine yakın Filistinli kayıp

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.

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