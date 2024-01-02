Gazze'de bilanço ağırlaştı! Can kaybı 22 bini geçti İsrail ordusunun tüm şiddetiyle saldırdığı Gazze'de can kaybı son 24 saatte 207 arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi.

AA

Gazze’deki savaşta kan durmuyor.

Gece-gündüz demeden devam eden savaşta, İsrail ordusu Gazze halkının üzerine bomba yağdırıyor.

22 bin 185'e yükseldi

Can kaybı her geçen gün ağırlaşırken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İsrail ordusunun saldırısı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 207 artarak 22 bin 185'e yükseldi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak yaşamını yitirdi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

507 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)