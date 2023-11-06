Gazze'de binlerce sivil yerinden edildi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, yerlerinden edilen Gazzeliler daha güvenli olduğunu 'umdukları' güneye doğru at arabaları ya da yürüyerek gidiyor.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren ve 9 binden fazla kişinin ölümüne yol açan İsrail, binlerce sivili de yerinden etti.

Gazzeliler daha güvenli olduğunu 'umdukları' güneye doğru at arabaları ya da yürüyerek gidiyor.

Kuzeyden ve batıdan ilerleyiş sürüyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni havadan yoğun şekilde bombalayan İsrail ordusu, karadan Filistinli gruplarla girdiği şiddetli çatışmalar eşliğinde Gazze kentinin kuzey ve batısından ilerlemeye çalışıyor.

Kara operasyonları genişledi

İsrail ordusu,1 Kasım'da kara operasyonlarının daha da genişletilmesine hazırlık amacıyla topçu birlikleri, savaş uçakları ve savaş gemileriyle karadan nüfuz ettiği bölgelerin çevresini bombalamayı yoğunlaştırdı.

Gazze kentinin kuzeybatı ve güneydoğu eksenlerinde yoğunlaşan bombardımanda, yollar, tarım arazileri ve boş evler hedef alındı.

Kentin kuzeyinde Beyt Hanun'da ilerleyen, güneyde ise Zeytun Mahallesi'nde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu, güneydoğu ile kuzeyden gelen güçlerini sahil şeridinde birleştirerek Gazze Şeridi`nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı planlıyor.