Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi... İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günlerde dünyaya gelen Fayiz Ebu Ataya adlı bebek, açlık yüzünden hayata tutunamadı.

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AA

İsrail, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi.

Refah'a saldıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, yardımların girişine de izin vermiyor.

İsrail'in sınırları kapatmasından dolayı bebekler, açlığa dayanamayarak can veriyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 aylık bir bebeğin, yetersiz beslenme ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

7 aylık Ebu Ataya, dayanamadı...

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre Filistinli 7 aylık Ebu Ataya, yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tedavi yapılamıyor

Savaş sırasında doğan bebeğin özel süte ve hastalığı nedeniyle tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran görevliler, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi ve İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle tedavisinin yapılamadığını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)