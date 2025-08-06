Gazze'de bir bebek daha açlıktan can verdi

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Gazze'nin tamamen abluka altına alınması, yardım girişlerini de imkansız bir hale getirdi.
Yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de çocuklar, açlıktan ölmeye başladı.
Bölgeden gelen görüntüler ise dayanılacak gibi değil...
BİR ÇOCUK DAHA ÖLDÜ
İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 6 aylık Judi El Arour, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
MİNİK BEDENİ MORGA GETİRİLDİ
Judi'nin naaşı, cenaze işlemleri için Gazze kentinde bulunan El Şifa Hastanesi morguna getirildi.