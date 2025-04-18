Gazze'de bir bebek daha açlıktan öldü

İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.
Gazze'ye yardım girişlerine de izin vermeyen İsrail yüzünden, çocuklar hayatını kaybediyor.
Açlık nedeniyle ölen çocuklara bir yenisi daha ekledi.
Gazze'de insani kriz giderek derinleşiyor...
11 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın 47'nci gününde, ağır beslenme yetersizliği ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden 11 aylık Udai Ahmed, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde annesi ve büyükannesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
BÖLGEDEKİ İNSANI KRİZİN SEMBOLÜ OLDU
Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan bebek, bölgedeki insani krizin sembollerinden biri haline geldi.
TEMEL SAĞLIK ÜRÜNLERİNİN GİRİŞİNE DE İZİN VERİLMİYOR
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığını, abluka nedeniyle bebek maması dahil temel sağlık ürünlerinin girişine izin verilmediğini açıkladı.
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