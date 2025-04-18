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Gazze'de bir bebek daha açlıktan öldü

Gazze'de bir bebek daha açlıktan öldü Ağır beslenme yetersizliği ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybeden 11 aylık Udai Ahmed, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde annesi ve büyükannesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.