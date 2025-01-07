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İHA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Yalnızca öldürmekle kalmayan İsrail, Gazze'yi kuşatma altında tutarak yardım girişine büyük ölçüde izin vermiyor.

Hal böyle olunca Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek derinleşiyor.

GAZZE'DE ZORLU KIŞ ŞARTLARIYLA DA MÜCADELE EDİLİYOR

Havadan ve karadan bombalanan bölgede göçe zorlanan siviller, soğuk ve yağmuru geçiren yırtık, sökük çadırlarda yaşıyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası ile artan yağışlar nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

BEBEKLERİN KÜÇÜK BEDENLERİ SOĞUKLARA YENİK DÜŞÜYOR

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 günlük Filistinli bebek Yusuf Ahmed Kallub'un donarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kallub ile birlikte soğuktan yaşamını yitiren bebeklerin sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

SOĞUKTAN YAŞAMINI YİTİREN BEBEKLERİN SAYISI 8'E ÇIKTI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, bebek ölümlerine yetersiz barınma şartlarının yol açtığını duyurmuştu.

7 bin 700 bebeğin, hayat kurtarıcı bakım hizmetlerine erişemediği belirtilmişti.