Gazze'de bir çocuk daha donarak öldü

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde aylardır sürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de masumlar öldüren İsrail, ateşkes çağrılarına ise kulaklarını tıkamış durumda...

Öyle ki Gazze, açık hava hapishanesnine döndü.

Gazze'de masumlara acımayan İsrail'in açık hava hapishanesine çevirdiği bölgede en fazla çocuklar, kadınlar zarar görüyor.

Binlerce çocuğun açlıkla ve soğukla mücadelesi ederken, bölgeden bir acı haber daha geldi.

SOĞUK HAVA BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYOR

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuktan ölen bebeklerin sayısı 5'e yükseldi.

BİR AYLIK BİR BEBEK DAHA...

Deyr el-Belah kentinde bir çadırda kalan bir aylık Cuma el-Batran isimli bebeğin şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

NAAŞI, AKSA HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden Bebeğin naaşı, cenaze işlemleri için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

SON 24 SAATTE 30 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 45 BİN 514'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 514'e, yaralı sayısının da 108 bin 189'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.