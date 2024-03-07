Gazze'de bir kap çorba alan küçük kız gözyaşlarına hakim olamadı İsrail saldırılarında açlıkla savaşan Gazze'de, küçük kızın yemek dağıtımı sırasında çorba alırken duygulanarak ağladığı anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

İsrail, 153 gündür gece gündüz demeden saldırılarını sürdürüyor.

5 aydır saldırı altında olan Gazze halkı, açlık ve susuzlukla pençeleşiyor.

Savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda cami, okul, hastaneleri bombalıyor.

İsrail ordusu ve fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından insani yardım araçları engellenmeye devam ediyor.

20 kişi açlıktan öldü

Gazze halkı, bir kap yemek alabilmek için saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor.

Açlıkla savaşan Gazze'de yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Çorba alırken ağladı

Son olarak Gazze'de yemek dağıtımı sırasında küçük kızın hali yürek burktu.

Yemek dağıtımında çorba alan küçük kız, gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük kızın yemek alırken duygulanarak ağladığı anlar kameraya yansıdı.