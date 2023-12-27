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Gazze'de can kaybı 21 bini aştı

Gazze'de can kaybı 21 bini aştı Gazze Şeridi'nde 3 aya yakın süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden Filistinli vatandaşların sayısı 21 bin 110 oldu.