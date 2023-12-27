Gazze'de can kaybı 21 bini aştı

Gazze'de savaş tüm şiddetiyle devam ediyor...
İsrail ordusu, saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.
Gece-gündüz devam eden saldırılarda, sivil halkın üzerine bomba yağıyor.
Kadınlar ve çocuklar ilk hedef oluyor
İsrail'in acımasız yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı savaşta kadın ve çocuklar ilk hedef oluyor.
Her geçen gün artan can kaybında bilanço giderek ağırlaşırken son durum açıklandı.
Can kaybı 21 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.
Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.
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