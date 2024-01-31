Gazze'de can kaybı 26 bin 900'e yükseldi İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerinin çoğunluğu kadınlar ve çocuklar.

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AA

Dünyanın gözü Gazze Şeridi'nde.

İsrail'in havadan, karadan ve denizden sürdürdüğü saldırılarda can kaybı her geçen gün artıyor.

Son duruma ilişkin ise Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan açıklama geldi.

Savaşta 117. gün

Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 117 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.

26 bin 900 oldu

313 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 900'e, yaralı sayısının da 65 bin 949'a yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

"Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenlendi.

Ardından savaş tüm şiddetiyle devam etmeye başladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)