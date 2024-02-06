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Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e ulaştı

Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e ulaştı İsrail ordusunun Gazze halkına yönelik saldırıları devam ederken can kaybı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 585’e ulaşırken, yaralananların sayısının ise 66 bin 978’e yükseldi.