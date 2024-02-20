Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, son 24 saatte gerçekleştirilen 9 saldırıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 195’e ulaştı.

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İHA

İsrail ordusu acımasız saldırılarına devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana saldırıların etkisinde olan Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail ordusunun ablukası altında olan Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze açlıkla savaşıyor

Bir yandan saldırılar bir yandan açlıkla mücadele eden Gazze halkı, yaşam mücadelesi veriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlara yönelik açıklamada bulundu.

Son 24 saatte 9 saldırı gerçekleşti

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; İsrail tarafından son 24 saatte gerçekleştirilen 9 saldırıda 103 kişinin hayatını kaybettiği ve 142 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı 29 bin 195'e yükseldi

Öte yandan İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 195’e ulaştı. Yaralıların sayısı ise 69 bin 170’e yükseldi.

Haniye'nin Mısır'a gideceği duyuruldu

Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Lübnan basını bugün yayınladığı haberinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini yazdı. Haniye’nin, Hamas heyeti ile birlikte Kahire’de olması beklendiğini duyurdu.

Hamas liderinin kaçışı yalanlandı

İsrailli yetkililer, Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinwar'ın tünellerle Mısır’a kaçtığına ilişkin iddiaları yalanladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Sinwar’ın tünellerle Mısır’a kaçtığına dair bir iz olmadığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)