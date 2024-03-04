Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e ulaştı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 534'e, yaralananların sayısı 71 bin 920’ye yükseldi.

İHA

Gazze'de can pazarı devam ediyor.

İsrail ordusu, hain saldırılarını 150. gününde sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin hastane, okul, cami, sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail, binlerce insanı hayattan kopardı.

Bakanlık açıklama yaptı

Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımı engelleyen ve yardım araçlarını bombalayan İsrail, durumu daha vahim bir hale getiriyor.

Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 13 saldırı düzenlendi

Bakanlığın yaptığı açıklamada, İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlediği 13 saldırıda, 124 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Düzenlenen saldırıda 210 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 30 bin 534'e yükseldi

Açıklamanın devamında, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 534’e, yaralı sayısının ise 71 bin 920’ye yükseldiği bilgisine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)