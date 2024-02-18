Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı İsrail ordusunun Gazze halkına yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985'e ulaşırken, yaralılar 68 bin 883'e yükseldi.

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İHA

Gazze'de can pazarı devam ediyor.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Tüm uluslararası uyarılara rağmen saldıralara havadan, karadan ve denizden devam eden İsrail ordusu, Gazze'y yerle bir ediyor.

Sığınmacılar açlık savaşı veriyor

Saldıralardan kaçan Filistinliler, güvenli bölge olarak adlandırılan Refah kentine sığınırken hayatta kalmak için açlıkla mücadele ediyor.

Can kaybı 28 bin 985'e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı savaşta hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985'e yükselirken, yaralıların ise 68 bin 883'e ulaştı.

Son 24 saatte 127 Filistinli hayatını kaybetti

Açıklamada bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan can kaybına ait rakamlara da yer verilirken, 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)