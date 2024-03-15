Gazze'de can kaybı 31 bin 490'a yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 161 devam eden saldırılarında 31 bin 490 kişi hayatını kaybederken, saldırılarda yaralananların sayısı 73 bin 439'a ulaştı.

İHA

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor...

İsrail ordusu tarafından zorla aç ve susuz bırakılan Gazze halkı artık yalnızca bombalarla değil açlıkla da savaşıyor.

161 gündür saldırılar sürüyor

İsrail güçlerinin 161 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor.

5 aydır aralıksız süren saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 13 saldırı gerçekleşti

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 13 saldırıda 149 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 300 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

Can kaybı 31 bin 490'a ulaştı

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31 bin 490’a, yaralananların sayısının da 73 bin 439‘a yükseldiği belirtildi.

Yardım bekleyen Filistinlileri vurdu

Öte yandan İsrail, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail’in insani yardım için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 155 Filistinli de yaralandı. Yaralananların tedavileri Şifa Hastanesi’nde sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)