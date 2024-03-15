Gazze'de can kaybı 31 bin 490'a yükseldi

Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor...
İsrail ordusu tarafından zorla aç ve susuz bırakılan Gazze halkı artık yalnızca bombalarla değil açlıkla da savaşıyor.
161 gündür saldırılar sürüyor
İsrail güçlerinin 161 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor.
5 aydır aralıksız süren saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 13 saldırı gerçekleşti
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte düzenlenen 13 saldırıda 149 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 300 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.
Can kaybı 31 bin 490'a ulaştı
Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 31 bin 490’a, yaralananların sayısının da 73 bin 439‘a yükseldiği belirtildi.
Yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Öte yandan İsrail, Gazze'deki Kuveyt kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.
İsrail’in insani yardım için bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 155 Filistinli de yaralandı. Yaralananların tedavileri Şifa Hastanesi’nde sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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