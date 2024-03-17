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Gazze'de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi İsrail ordusunun, sistematik olarak saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı son 24 saatte 92 artarak 31 bin 645'e çıktı.