Gazze'de can kaybı 31 bin 645’e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
İsrail'in saldırıları gece-gündüz demeden devam ederkeni Gazze Şeridi'nde ise halk hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Ancak saldırılar artınca can kaybında da bilanço ağırlaşıyor.
163 gün oldu
Bu kapsamda yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 163 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarında 92 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Can kaybı 32 bine yaklaştı
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 645'e, yaralı sayısının da 73 bin 676'ya ulaştığı bildirildi.
Enkaz altına kalanlar var
Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış