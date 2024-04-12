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Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 33 bin 634’e yükseldi İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 89 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 634’a yükseldi.