Gazze'de can kaybı 34 bin 151'e çıktı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 34 bin 151'e yükseldi.

AA

Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail ordusunun sistematik olarak sürdürdüğü saldırılarda ilk hedef, kadınlar ve çocuklar oluyor.

Sivil halkın üzerine bomba yağdıran İsrail, ateşkes çağrılarına da aldırış etmiyor.

Son duruma ilişkin bilgi verildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 199 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 54 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 34 bin 151'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 151'e, yaralı sayısının da 77 bin 84'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)