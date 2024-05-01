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Gazze'de can kaybı 34 bin 568'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 34 bin 568'e yükseldi Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik açıklamada, can kaybının 34 bin 568'e yaralıların ise 77 bin 765'e ulaştığı bildirildi.