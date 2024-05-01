Gazze'de can kaybı 34 bin 568'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor.
ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail, tüm uluslar arası uyarıları hiçe sayarak, hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombalıyor.
Açlık savaşı veriyorlar
208 gündür devam eden saldırılarda her geçen gün, insanlık ve savaş suçu işleniyor.
Açlık savaşı veren Filistinlililer tüm olumsuz koşullara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.
Son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Can kaybı 34 bin 568'e yükseldi
Açıklamada, 7 aydır düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 568'e, yaralı sayısının ise 77 bin 765’e yükseldiği belirtildi.
İsrail Refah’ı tahliye etmeye hazırlanıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ın doğusuna saldırılarını yoğunlaştırdı.
İsrail Ordu Radyosu, uluslararası tüm çağrılara rağmen kente kara harekatı hazırlığını sürdüren İsrail’in Gazze'nin merkezinde "yeni bir güvenli bölge" oluşturulacağını duyurdu.
Gazze'deki mülteci kamplarının kuzeyinde yer alacak güvenli bölgeye Refah’tan tahliyelerin yapılacağı kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış