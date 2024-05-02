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Gazze'de can kaybı 34 bin 596'ya çıktı

Gazze'de can kaybı 34 bin 596'ya çıktı İsrail’in 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 596’ya, yaralıların sayısı ise 77 bin 916’ya yükseldi.