Gazze'de can kaybı 34 bin 735'e yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 213 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bin 735'e yükselirken, yaralananlar ise 78 bin 108'e ulaştı.

AA

Gazze halkı, aylardır süren katliamda yaşam savaşı veriyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında dünyadan sesler yükselirken, acil ateşkes için görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Tüm bu uyarıları hiçe sayan İsrail ise saldırılarına, her geçen gün yoğunlaştırarak devam ediyor.

İsrail'in hedefi siviller oldu

Hedef gözetmeksizin sürdürülen saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmını çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

Bir yandan İsrail ordusunun bitmek bilmeyen saldırılarıyla mücadele eden Filistinliler diğer yandan da açlık savaşı veriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 213 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 5 katliam daha gerçekleşti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 90 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 34 bin 735'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 735'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 108'e yükseldiği kaydedildi.

Cesetlere ulaşılamıyor

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)