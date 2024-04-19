Gazze'de can kaybı 34 bini aştı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 12'ye yükseldi. Yaralı sayısı da 76 bin 833'e çıktı.

AA

Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail ordusunun sistematik olarak sürdürdüğü saldırılarda ilk hedef kadınlar ve çocuklar oluyor.

Sivil halkın üzerine bomba yağdıran İsrail, ateşkes çağrılarına da aldırış etmiyor.

1 günde 42 kişi daha öldürüldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 196 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 63 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 34 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 12'ye, yaralı sayısının da 76 bin 833'e çıktığı kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Yüzde 72'si kadın ve çocuk

Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de 30 çocuğun yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)