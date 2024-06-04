Gazze'de can kaybı 36 bin 550 Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 242 gündür devam eden İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 550'ye yükselirken, yaralananların sayısı ise 82 bin 959’a ulaştı.

İHA

Gazze'de katliam devam ediyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana tam abluka altına aldığı Gazze'de durum, her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

İsrail, 242 günde Gazze'yi yerle bir etti

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, Gazze'de neredeyse yıkılmadık yapı bırakmadı.

Yerle bir olan bölgede Filistin halkı, bir yandan açlıkla bir yandan da İsrail ordusunun hain saldırılarıyla mücadele ediyor.

Son 24 saatte 7 saldırı daha gerçekleştirildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 242 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 7 saldırı gerçekleştirdiği, 71 kişinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 36 bin 550'ye yükseldi

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 36 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 82 bin 959’a yükseldiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)