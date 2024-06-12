Gazze'de can kaybı 37 bin 202
İHA

İsrail ordusu, Şeridi'ndeki katliamlarına 250 gündür devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 202

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 202’ye, yaralı sayısının ise 84 bin 932'ye yükseldiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)