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Gazze'de can kaybı 37 bin 202

Gazze'de can kaybı 37 bin 202 İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 202’ye, yaralı sayısı ise 84 bin 932'ye yükseldi.