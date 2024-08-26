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Gazze’de can kaybı 40 bin 435’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 40 bin 435’e yükseldi İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 435’e, yaralı sayısı ise 93 bin 534’e yükseldi.