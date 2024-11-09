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AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 400 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı belirtildi.

SON 24 SAATTE 44 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 552'ye, yaralı sayısının da 102 bin 765'e yükseldiği kaydedildi.

TOPLAM VEFAT SAYISI 43 BİN 552...

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.