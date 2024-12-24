Gazze'de can kaybı 45 bin 338’e yükseldi

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 445 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 51 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 338’e, yaralı sayısının ise 107 bin 764’e yükseldiği aktarıldı.

Filistin Eğitim Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 12 bin 700 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 20 bin 702 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

İSRAİL 3 HASTANEYE SALDIRDI

İsrail topçuları, Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki Cibaliye Mülteci Kampında bulunan El-Awda Hastanesi'nin üçüncü katını bombaladı. İsrail ordusu ayrıca kuzeydeki Beyt Lahya'da güçlükle hizmet veren Kamal Adwan Hastanesi'ne saldırdı, en az 20 hasta ve sağlık personeli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Endonezya Hastanesi'ni de doğrudan hedef aldı.

Saldırıların ardından Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini korumak için tüm uluslararası kurumlara, Birleşmiş Milletler kurumlarına ve ilgili taraflara acilen müdahale çağrısında bulundu.

"BİNLERCE KİŞİ YEMEK KUYRUĞUNDA BEKLİYOR"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce yerinden edilmiş kişinin saatlerce yemek kuyruğunda beklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Han Yunus'ta binlerce yerinden edilmiş insan saatlerce yermek kuyruğunda bekliyor. Malzemelerin çok kıt olması nedeniyle birçoğu eli boş ayrılıyor. Zaman tükenirken, ihtiyaçlar hızla ve büyük ölçüde artmaya devam ediyor. Bu insani krizi ancak ateşkes sonlandırabilir." ifadeleri kullanıldı.