Gazze'de can kaybı 48 bin 219’a yükseldi

İHA

İsrail, Gazze Şeridi’nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

8 SİVİLİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ateşkes sonrası başlatılan enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 8 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Açıklanan son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 219’a, yaralı sayısının da 111 bin 665’e yükseldiği bildirildi.