Gazze'de can kaybı artıyor! 19 bin 667 oldu 7 Ekim'den İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerinin sayısı 19 bin 667'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 52 bin 586 oldu.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ediyor.

Bölgede can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.

Son olarak Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

19 bin 667 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye yükseldi.

7 Ekim'den bu yana yaralı sayısı ise 52 bin 586 oldu.

52 bin 500 konut yerle bir oldu

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda 53 bin ton bomba kullanıldı.

Bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 254 bin konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi.

22 hastane hizmet dışı kaldı

İsrail'in düzenlediği bombardımanlar sonucu, Gazze Şeridi'nde hükümete ait 126 kamu binası ve 112 caminin tümüyle, 200 caminin kısmen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 3 kilisenin önemli ölçüde hasar gördüğü, 90 okul ve üniversitenin tamamen hizmet dışı kaldığı ve 282 okul ve üniversitenin ise kısmen hasar aldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldığı aktartılan açıklamada, 138 sağlık kuruluşunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.