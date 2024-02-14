Gazze'de can kaybı artıyor: 28 bin 576 kişi hayatını kaybetti İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 131 gündür devam ederken, savaşta hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 576’ya, yaralı sayısının ise 68 bin 291’e yükseldiği belirtildi.

İHA

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını devam ediyor.

130 gündür süren saldırıların şiddeti her geçen gün artıyor.

İsrail ordusu; hastane, okul, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını yerle bir etti.

Güvenli bölgede yaşam mücadelesi devam ediyor

Saldırılar nedeniyle binlerce sivil, güvenli bölge olarak adlandırılan Refah kentine göç etmek zorunda kalırken burada da hayat mücadelesi veriyor.

Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Filistinlilere yönelik yeni bir açıklamada bulundu.

Son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirildi

Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre son 24 saatte İsrail ordusu tarafından düzenlenen 11 saldırıda 103 kişi hayatını kaybederken, 145 kişi yaralandı.

Can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 576’ya, yaralı sayısının ise 68 bin 291’e yükseldiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)