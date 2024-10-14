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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürüyor.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar nedeniyle bugüne kadar 42 binden fazla masum insan hayatını kaybetti.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu birçok bölgeyi bombalayan İsrail, son 10 günlük sürede de durmadı.

İsrail'in son 10 gün içerisinde yaptığı saldırılar sonucu, 487 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi.

HEM YARALI HEM DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 374 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 220 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 487 kişi hayatını kaybetti, 1831 kişi de yaralandı.

GAZZE'DE SAĞLIK HİZMETLERİ BOMBALANIYOR

İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze, adeta açık hava hapishanesine döndü.

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, Gazze'de hastaneleri, yardım merkezlerini ve yaralı taşıyan ambulansları da hedef alıyor.

İsrail'in tahrip ettiği ve vurmayı sürdürdüğü sağlık sistemi çökmüş durumda. Bölgede bulunan sağlık kuruluşlarından tıbbi malzeme desteği için sık sık çağrı yapılıyor.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 289'a, yaralı sayısı da 98 bin 684'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.