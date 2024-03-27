Gazze'de can pazarı: Can kaybı 32 bin 490'a yükseldi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 490'a, yaralıların sayısı ise 74 bin 889'a ulaştı.

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İHA

Gazze'de 173 gündür katliam devam ediyor.

Tüm uluslararası uyarılara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Filistin halkına zulmediyor.

Halk açlıkla savaşıyor

Bir yandan bombalarla mücadele eden halk, bir yandan da açlık ve susuzlukla savaşıyor.

Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 76 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 32 bin 490'a yükseldi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 490’a, yaralı sayısının ise 74 bin 889’a yükseldiği aktarıldı.

Mülteci kampını bombaladılar

İsrail güçleri hava saldırılarında Bureij mülteci kampını da hedef aldı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan Bureij mülteci kampına yönelik saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)