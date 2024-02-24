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Gazze'de can pazarı devam ediyor: Can kaybı 29 bin 606'ya ulaştı

Gazze'de can pazarı devam ediyor: Can kaybı 29 bin 606'ya ulaştı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 141. gününde devam ederken, havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 606'ya yükselirken yaralıların sayısı 69 bin 737'ye ulaştı.